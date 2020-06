Nog een prodecure erbij: Westerlo gaat licentie van 1A-ploeg aanvechten

Het Belgische voetbal grossiert in juridische procedures en er is nog altijd ruimte voor eentje extra. Westerlo heeft besloten om naar de rechtbank te trekken. Het is van mening dat Moeskroen zijn licentie op onrechtmatige wijze verkregen heeft.

De RTBF meldt dat Westerlo bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een verzoekschrift heeft neergelegd om de licentietoekenning aan Moeskroen nietig te laten verklaren. De Henegouwers haalden in mei voor de vijfde keer in zes jaar voor het BAS hun licentie binnen. Het zat er al een tijd aan te komen dat Westerlo juridische stappen zou ondernemen en dat is nu ook gebeurd. De club uit de Kempen heeft redenen om aan te nemen dat er fouten gemaakt zijn tijdens de procedure en verwijt het BAS ook vooringenomenheid. Ook klacht bij BMA Overigens legde Westerlo recent ook een klacht neer bij het BMA tegen de Pro League en de KBVB in verband met het stilleggen van de competitie.