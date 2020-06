Het nieuwe veld van Anderlecht is hetzelfde als dat van Man City: "Kompany vroeg daarnaar om ons voetbal te kunnen spelen"

Het nieuwe veld van Anderlecht ligt er. Voorlopig komen de grassprietjes nog maar schuchter naar boven, maar de investering moet straks vruchten afwerpen. "Het was de enige vraag van Kompany", aldus Van Eetvelt.

Eén miljoen euro, dat is tegenwoordig een heel grote som voor Anderlecht. Maar als Kompany iets vraagt, kan er altijd wel een inspanning gedaan worden. "Toen ik Vincent in januari vroeg wat hij absoluut wou, antwoordde hij me direct dat hij een veld wou waarop we ons voetbal kunnen spelen. Dat was zijn grootste wens. En daarom hebben we de investering ook gedaan", aldus Van Eetvelt.

Onder het nieuwe bestuur wordt elke euro omgedraaid en worden de prioriteiten wel op het sportieve gefocust. Geen nieuwe restaurants of aanpassingen aan de stadionindeling. Het geld moet naar de ploeg(en). "Dat is waar we onze successen halen. We willen de mentaliteit dat als onze ploegen winnen, elke medewerker van Anderlecht ook wint", vervolgde Van Eetvelt.

Vince vroeg een veld zoals bij City en hij heeft het gekregen

Het veld zou nu wel een tijdje moeten meegaan. 20 miljoen kunstvezels werden ingepland en daarrond kunnen de echte grassprieten hun wortels slingeren. Het zou voor grotere stevigheid moeten zorgen. Ook de drainage - al jaren het grote probleem - werd helemaal veranderd. Ploegen als Manchester City en Liverpool hebben hetzelfde veld liggen. "Vince vroeg achter een veld als bij City en hij heeft het gekregen."