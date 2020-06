KV Mechelen geeft meer uitleg bij contractverlenging: "Zo'n jongen is gegeerd door elke club"

KV Mechelen maakt werk van de verlenging van de contracten van de huidige spelerskern. Gisteren werd ook met William Togui een akkoord bereikt.

Togui kwam in 26 wedstrijden in actie vorig seizoen, maar speelde slechts 43 procent van de beschikbare speelminuten. Toch kwam hij 9 keer tot scoren. Het is die efficiëntie waarom Malinwa met hem wil doorgaan.

“Op basis van zijn statistieken is Togui nu al een van de meest efficiënte spitsen in eerste klasse”, aldus bestuurslid Gert Van Dyck in GvA. “We zijn ook overtuigd dat hij nog groeimarge heeft. Zowel in aantal speelminuten als in aantal doelpunten. Een spits die goed is voor tien of meer goals is gegeerd door elke club. Het is dan ook evident dat we zijn contract wilden verlengen. We geloven enorm in Togui.”