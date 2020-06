Michel Louwagie geeft zijn versie van verhaal rond competitieformat: "Ik heb lang gezwegen"

Michel Louwagie wordt nu gezien als de grote zondebok nadat op de Raad van Bestuur het idee van de werkgroep voor een competitie met 18 werd neergehaald. De manager van AA Gent wil nu wel eens zijn versie van de feiten uit de doeken doen.

"Ik heb lang gezwegen - ook al omdat mijn voorzitter aan mijn mouw trok - maar nu wil ik wel even de feiten duidelijk stellen", zegt hij in HLN. "De kleinere clubs in de werkgroep wilden een competitie met 18 en pas over drie jaar drie degradanten om zo terug te keren naar 16. AA Gent en de andere vertegenwoordigers van de grote clubs wilden al na één jaar drie degradanten."

Een tussenoplossing leek in de maak. "Alleman begreep dat 16 voor problemen zou zorgen - dat blijkt nu. Ik belde naar Standard, naar Mehdi, naar Luciano, en bij mezelf dacht ik: 'We gaan uitkomen op de peer in twee delen: 18 en na twéé seizoenen terugkeren naar 16.' De vólgende dag bleek ik ineens helemaal alleen te staan in de werkgroep om na één, maximum twee jaar terug naar 16 te gaan..."

De grote clubs keerden dus hun kar. "Toen heb ik inderdaad gezegd, na opnieuw Venanzi, Mehdi en Luciano te hebben gehoord: 'Er is geen voldoende draagvlak om drie jaar met 18 te spelen. Dan is 16 het alternatief.'"