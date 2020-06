Arsenal stoot door naar halve finale FA Cup na dolgekke slotfase

Arsenal heeft zich als tweede geplaatst voor de halve finale van de FA Cup. In een dolgekke slotfase kon het alsnog winnen.

Het was Sheffield dat al snel op voorsprong kwam. Arsenal verdedigde zwak op een corner en Lundstram kopte de bal binnen. Jammer genoeg deed hij dat uit buitenspelpositie en werd de goal door de VAR afgekeurd.

Het was het signaal voor Arsenal om een tandje bij te steken en het werd daarbij geholpen door Sheffield, maar toch ook vooral door de VAR. Arsenal kreeg een lichte penalty en Nicolas Pepe schoot die feilloos binnen.

Verder viel er weinig op te merken. Het was zelfs Sheffield-doelman Dean Henderson die nog het dichtst bij een doelpunt kwam, nadat hij de bal vanuit eigen doel gigantisch ver uittrapte. De bal ging nipt over.

In de slotfase kwam Sheffield opzetten en na knullig verdedigen was het McGoldrick die de gelijkmaker tegen de netten duwde. Arsenal leek net als Manchester United verlengingen in te gaan, maar dan was daar plots Dani Ceballos die de bal beheerst onder de doelman schoof.

Arsenal gaat zo, net als Manchester United, door naar de volgende ronde van de FA Cup.