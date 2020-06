Debuut in de bekerfinale voor youngster? "Deze wedstrijd wordt van een ander kaliber"

Je debuut maken in de bekerfinale? Het lijkt onwaarschijnlijk. Voor Davor Matijas wordt het wellicht realiteit. De jonge Kroaat bereidt zich alvast voor op de belangrijkste afspraak van zijn nog jonge carrière.

GVA sprak met de Kroatische doelman (20), die afgelopen winter voor 3,5 seizoenen tekende op de Bosuil. Door het vertrek van Bolat, Teunckens en De Winter zijn -gezien de huidige reglementen- Matijas en Lathouwers de twee enige beschikbare doelmannen voor de bekerfinale.

"De staf zei me enkele weken geleden al om me klaar te houden. Ik ben niet zeker dat ik ga spelen, maar de kans is groot. Mentaal voel ik me alvast voorbereid. Met Hajduk Split speelde ik al een tiental duels, maar deze match wordt van een ander kaliber", aldus Matijas.

Dat de wedstrijd in een leeg stadion gespeeld zal worden, maakt de opdracht voor de jonge goalie misschien net iets gemakkelijker. "Het heeft voor-en nadelen. Onze fans helpen ons om onze limieten op te zoeken in een wedstrijd. Voor mij persoonlijk zie ik het niet als een nadeel. Het zal het iets gemakkelijker maken om trainingsomstandigheden om te zetten naar wedstrijdomstandigheden."

Matijas heeft daarnaast niets dan lof voor Vedran Runje, zijn keeperstrainer en landgenoot bij Antwerp. "Ik train nu 2.5 jaar onder hem. Hij trainde me al bij Hajduk Split. Ik apprecieer zijn positivisme enorm: hij lacht altijd, maar pusht ons continu naar een hoger niveau."