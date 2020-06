Leegloop bij STVV resulteerde nog niet in inkomende transfers: "Maar ik maak me geen zorgen"

Bij STVV zagen ze met Bushiri, Botaka en Acolatse al enkele sterkhouders vertrekken, maar daar staan nog geen nieuwkomers tegenover.

Ook Alexandre De Bruyn is op weg naar de uitgang en dat zou al de vierde sterkhouder zijn die STVV verlaat. Daartegenover staat de komst van Nakamura, maar diens visum is nog steeds niet in orde.

Bij STVV maken ze zich vooralsnog geen zorgen. "We hadden sowieso al een ruime kern vorig seizoen. Voorlopig hebben we 22 spelers, waarvan drie doelmannen. Dat is voldoende", zegt coach Muscat.

"Ik maak me geen zorgen. Elke dag merk ik hoe hard onze CEO en technisch directeur bezig zijn met versterkingen te halen. Alleen moet het volledige plaatje kloppen. Wij willen ons gericht versterken dit seizoen", valt er te lezen in Het Belang van Limburg.