Goed nieuws voor de penningmeester van Anderlecht: 'Saelemaekers definitief naar AC Milan'

Alexis Saelemaekers krijgt de laatste tijd alsmaar meer speelminuten bij Milan. Zondag speelde hij nog 35 minuten in de met 2-0 gewonnen partij tegen AS Roma. De Rossoneri zijn tevreden met het werk van onze jonge landgenoot, want Saelemaekers wordt definitief overgenomen.

AC Milan heeft laten weten dat het Alexis Saelemaekers (21) definitief overneemt van Anderlecht. Dat weet HLN. Over de details van de overeenkomst is vooralsnog weinig bekend, maar de Italianen betalen om en bij 3.5 miljoen euro voor de kwieke flankspeler van Anderlecht. AC Milan betaalde eerder ook al een huurvergoeding van 3.5 miljoen euro voor Saelemakers. De transfersom is ongetwijfeld erg welkom bij Anderlecht, dat de komende weken nog op zoek zal moeten gaan om de kern voor komend seizoen gericht te gaan versterken.