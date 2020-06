Nu ook in de JPL: twee Charleroi-spelers testen positief op coronavirus

Bij de fysieke testen vorige week ondergingen alle Charleroi-spelers een coronatest. Voor twee spelers was het schrikken: Mamadou Fall en Younes Delfi testten immers positief. Ze gaan beiden in quarantaine en vertrekken niet mee op oefenkamp.

De Senegalees, een erg belangrijke speler in het team van Belhocine, en de Iraniër liepen de besmetting op in hun thuisland.

"Dit is een vervelende situatie", vertelt administratief directeur Pierre-Yves Hendrickx in GVA. "Het is geen gemakkelijke periode, maar iedereen moet hier professioneel en transparant mee omspringen. Het zou me verbazen mochten wij de enige club zijn waar er positieve gevallen waren vorige week."

Fall en Delfi vertrekken vanzelfsprekend niet mee op oefenstage naar Duitsland. Ze kunnen wel individueel blijven werken, aangezien ze geen symptomen hebben of last ondervinden van de besmetting.