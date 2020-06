Charleroi: centrale verdediger kan opnieuw met de groep trainen, Mamadou Fall stelt gerust

Modou Diagne werd om veiligheidsredenen even aan de kant gezet (hij had de terugreis naar België gemaakt met Mamadou Fall), maar de centrale verdediger kan opnieuw met de groep trainen.

Twee spelers van Sporting de Charleroi, Mamadou Fall en Younes Delfi, hebben positief getest op Covid-19 en kunnen daarom niet deelnemen aan het trainingskamp van de Zebra's in Kamen, Duitsland.

Ook een derde Carolo was tijdelijk uitgesloten van de groep. Modou Diagne kwam namelijk samen met Mamadou Fall aan in België. De Senegalese verdediger testte echter negatief op het virus en kon zich weer bij zijn teamgenoten voegen, zoals Sud Presse, L'Avenir en La Dernière Heure hebben bevestigd.

Mamadou Fall: "Ik voel mij goed"

Mamadou Fall stelde iedereen gerust in een video die hij op zijn Instagram-verhaal plaatste. "Er is geen reden om me zorgen te maken. Ik ben in orde, ik word goed verzorgd en goed omringd en ik blijf op een afstand trainen. Ik heb geen pijn en geen symptomen, maar ik moet een week wegblijven, wat normaal is", legt de Senegalese vleugelspeler van Charleroi uit. Hij hoopt binnenkort terug te kunnen deelnemen aan de trainingen.