Na Ianis Hagi hebben de Rangers nog een middenvelder van Racing Genk op het oog

De Glasgow Rangers blijven in de Belgische competitie zoeken naar nieuwe spelers. Zo zou Steven Gerrard, de trainer van de Rangers, opnieuw een middenvelder van Racing Genk op het oog hebben: Patrik Hrošovský.

De supporters van de Rangers zijn blij met de komst van Ianis Hagi en er zou nog een andere middenvelder van Racing Genk kunnen bijkomen. Volgens de Schotse media zijn de Rangers geïnteresseerd in Patrik Hrosovsky.

De 28-jarige Slowaak kwam in de zomer van 2019 over van Viktoria Pilzen voor zo'n 5 miljoen euro. Hij speelde 21 wedstrijden in de Jupiler Pro League en scoorde daarin één doelpunt.