Mbokani heeft goed onderhandeld: "Dat heb ik zelf afgedwongen op het veld"

Dieumerci Mbokani heeft zich bij zijn ploegmaats in Duitsland gevoegd. De Congolese spits heeft er even over gedaan om een akkoord te vinden met Antwerp, maar uiteindelijk ging hij toch akkoord met een contract voor één seizoen. Aan verbeterde voorwaarden...

En die heeft hij verdiend, vindt hij zelf. "Zonder in detail te willen treden: net zoals vorige zomer heeft de club een inspanning gedaan. Laat ons zeggen dat we een mooi compromis bereikten. Maar hé: dat heb ik ook wel afgedwongen op het veld. Ik durf te zeggen dat ik de beste speler was en één van de leiders van de groep", vertelt hij in HLN.

"Hoelang is het geleden dat Antwerp nog een topschutter in zijn rangen had? En nooit eerder leverde de club de winnaar van de Ebbenhouten Schoen. Dan mag je wel stellen dat ik een sterk seizoen achter de rug heb. Antwerp heeft me daarvoor beloond. Uiteindelijk ben ik tevreden met hoe het is afgelopen."