Cercle Brugge heeft opnieuw een Duitse T1 op het oog: assistent van RB Leipzig

Na de voorbereiding is het nieuwe seizoen op 1 juli nu ook officieel van start gegaan. Cercle Brugge doet het voorlopig nog zonder nieuwe trainer. Ondertussen duikt de naam van Moritz Volz op bij de Vereniging.

Alexander Patz leidt voorlopig de trainingen bij Cercle Brugge. Hij werd onder Bernd Storck assistent-bij de Vereniging en zal ook komend seizoen die functie vervullen. Al zal hij zijn afgelopen contract (30 juni) dan wel moeten verlengen. De kans is namelijk niet onbestaande dat hij opnieuw onder een landgenoot zal werken.

Want de voornaamste kandidaat volgens Het Laatste Nieuws om Bernd Storck op te volgen is namelijk Moritz Volz. Dit seizoen was de 37-jarige Duitser als assistent aan de slag bij RB Leipzig. Hij werkte er samen met Paul Mitchell, de nieuwe sportieve verantwoordelijke bij groen-zwart. Volz was in het verleden ook scout van Arsenal.