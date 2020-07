De orginele 'bad boy' van het Belgisch voetbal: "Ik zei tegen Verhaegen: niet in orde, dan morgen bommetje in de auto. Auto boem!"

Hij speelde bij Waregem, KV Mechelen, Germinal Ekeren, Eendracht Aalst en Anderlecht... Maar de jongere lezers gaan hem zich misschien niet meer herinneren. Nochtans was Florian Urban (51) de orginele 'bad boy' van de Belgische competitie.

Zijn transfer naar Anderlecht in 1997 was misschien wel de meest bizarre die er dat decennium gebeurde. Urban stond immers bekend om zijn bikkelharde manier van spelen en zijn voorliefde voor pintjes. Toch bouwde hij in ons land nog een heel deftige carrière uit, want technisch was hij één van de beteren.

Wat hij momenteel doet? Hij is een taxichauffeur in het Hongaarse Boedapest, zijn thuisland. Daar haalde hij herinneringen op aan zijn Belgische avonturen. Zijn voorliefde voor paardenrennen heeft hij daar opgedaan. "Ze organiseren hier elke zomer een derby voor bekende mensen - zangers, acteurs of oud-voetballers zoals ik. En vorig jaar heb ik - vanuit een karretje, het gaat om draf - met mijn paard Uncatchable gewonnen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik hou al van de paardensport sinds ik bij Waregem zat. Van de voorzitter mochten we niet naar Waregem Koerse, maar ik ging toch. De volgende ochtend stond ik strontzat op training, mocht ik naar huis en kreeg ik een grote boete. (lacht) Grappige verhalen allemaal.”

Bij Germinal Ekeren bezorgde hij Jos Verhaegen bijna een hartverzakking. “Ik was kwaad omdat er weer een probleem met geld was. Als iemand­ me 1.000 euro belooft, neem ik geen vrede met 500. Dus ik zei hem: Niet in orde, dan morgen bommetje in de auto. Auto boem! Een paar dagen later was het in orde.”