Nederlandse pers is duidelijk: 'Jarige Luckassen opnieuw op weg naar Anderlecht'

Anderlecht heeft bijna een nieuw transferdossier afgerond. De club wou de gehuurde Derrick Luckassen langer houden en lijkt daar nu ook in te slagen.

Volgens het Algemeen Dagblad is Derrick Luckassen opnieuw op weg naar Anderlecht. De huurovereenkomst tussen RSCA en PSV liep op 30 juni af, maar paars-wit wou langer doorgaan met de Nederlandse verdediger. De gevraagde transfersom lag echter te hoog voor Anderlecht, dus gaan de clubs opnieuw voor een huurakkoord.

Luckassen, die vandaag 25 jaar is geworden, wou zelf weg bij PSV. Door de verdediger aan Anderlecht te verhuren moet de Nederlandse club zijn loon niet betalen en, als hij titularis blijft, zal ook zijn marktwaarde stabiel blijven.

Dit seizoen startte Luckassen 18 keer in de basis in de Jupiler Pro League. De laatste wedstrijden bracht hij in de lappenmand door met knieproblemen.