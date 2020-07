Ivan Leko kijkt tevreden terug op de eerste trainingen: "Ik ben aangenaam verrast"

Ivan Leko en Antwerp hebben de eerste trainingen achter de rug. Tijd voor de Kroatische coach om al eens terug te blikken op zijn eerste weken bij de club.

In Marienfeld, Duitsland bracht Antwerp de afgelopen weken hun trainingskamp door. Ivan Leko heeft de eerste oefenmatch al achter de rug en kijkt tevreden terug op de afgelopen weken.

"Als je nu vergelijkt met de eerste weken, dan is er toch al sprake van een evolutie. De start was veelbelovend. Ik ben aangenaam verrast, maar we mogen nog niet vooruitlopen op de zaken. Er is een nieuwe trainer en veel spelers zijn vertrokken. De nieuwe spelers moeten nog ingepast worden", vertelt Leko aan Het Laatste Nieuws.

Over die nieuwe spelers is Leko ook tevreden. "We hebben duidelijk gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit, maar pas op. Het team dat hier nu is, is nog niet het definitieve team", hint Leko naar meer transfers.

De eerste echte test zal de bekerfinale zijn tegen Club Brugge. "Wij zijn nog niet bezig met de bekerfinale. Eerst zullen we iedereen moeten inpassen in onze manier van spelen. We zullen hooguit een paar dagen voor de wedstrijd pas beginnen met de voorbereidingen."