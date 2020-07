'Buta wil een stapje hogerop zetten en Antwerp wil cashen'... maar dat wordt moeilijk deze zomer

Antwerp blonk de voorbije jaren vooral uit in inkomende transfers, maar langs uitgaande zijde oogde de balans maar povertjes. Aurelio Buta is een van de spelers die straks voor een meerwaarde verkocht kan worden.

In het eerste seizoen in 1A huurde Antwerp Aurelio Buta van Benfica om hem tijdens de zomer definitief over te nemen. De Portugese club bleef volgens Gazet van Antwerpen wel voor meer dan 20% eigenaar van de linksachter, dus bij een verkoop strijkt Antwerp niet de volledige transfersom op.

En als het deze zomer, weliswaar na de bekerfinale, nog tot een transfer komt zal de som niet zo hoog oplopen. Buta is in 2021 einde contract en door de coronacrisis zijn clubs niet bereid met geld te gooien.

Buta zelf zou volgens de Antwerpse krant wel een stapje hogerop willen zetten, maar zou ook bereid zijn om onder betere voorwaarden een nieuw contract te tekenen.