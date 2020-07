OFFICIEEL: KV Mechelen heeft eerste wintertransfer voor 2021 beet

Bij KV Mechelen zijn ze er wel heel vroeg bij. Na drie zomertransfers hebben 'de Kakkers' nu ook al hun eerste wintertransfer voor 2021 beet. Op 1 januari komt Victor Wernersson over van IFK Göteborg.

KV Mechelen heeft zaterdagnamiddag de transfer van Victor Wernersson officieel bekendgemaakt. De 24-jarige linksachter komt voor de rest van het jaar nog uit voor IFK Göteborg, waar zijn contract op 31 december afloopt. Op 1 januari 2021 zal hij dus transfervrij naar Mechelen vertrekken. Hij tekende er een contract tot 2024 met optie op een extra jaar.

Wernersson is aan zijn derde seizoen bezig bij de Zweedse topclub IFK Göteborg en heeft duidelijk offensieve kwaliteiten. In 2018 scoorde hij tweemaal en gaf hij drie assists, in 2019 was hij goed voor zes assists. Hij is er steevast basisspeler.

Deze zomer realiseerde KV Mechelen al drie inkomende transfers: Jordy Vanlerberghe, Rocky Bushiri en Gaëtan Coucke. Wernersson is de eerste wintertransfer.