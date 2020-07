Van Eetvelt zweert dat Anderlecht breekt met verleden: "Zij zullen zich moeten aanpassen aan het DNA van Anderlecht"

Onder leiding van Karel Van Eetvelt en Wouter Vandenhaute moet Anderlecht weer financieel gezond worden, sportieve resultaten behalen en een eigen identiteit heroveren. Veel werk op de plank dus. Van Eetvelt weet waaraan hij begint...

Van Eetvelt wil dat Anderlecht weer voor iets staat qua speelstijl. "Die er is gekomen door de komst van Vincent Kompany, en later ondersteund werd door Frank Vercauteren", zegt hij in Knack VIP. "Dat betekent een bijna overrompelend offensief voetbal dat technisch heel verzorgd wordt gespeeld. Wouter en ik moeten ervoor zorgen dat dit weer ingebed wordt in het DNA van Anderlecht."

"De dag dat Frank of Vincent hier vertrekt, en die dag zal wel komen, moet de huisstijl overeind blijven. We gaan onze speelstijl dus niet meer aanpassen aan een trainer of speler die het elders goed deed. Nee, zij zullen zich moeten aanpassen aan het DNA van Anderlecht."

Maar zo'n proces gaat hand in hand met de resultaten. "Goede resultaten zijn alles. Als Anderlecht begin november in de top drie staat met mooi voetbal, dan scharen de fans zich achter ons. Staan we in de middenmoot, dan zijn wij de boeman. Zo eenvoudig is het."