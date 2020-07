Noë Dussenne is weer voetballer na maandenlange revalidatie

Bij Standard stond Noë Dussenne na een lange blessure eindelijk weer eens op het veld.

Op 30 augustus scheurde hij zijn knieband en stond hem een lange revalidatie te wachten. Gisteren stond hij alweer op het veld en deed Noë Dussenne een helft mee tegen Kortriijk.

"Ik voel me goed, mijn knie is prima. Ik heb het erg moeilijk gehad, aangezien ik pas twee weken aan het trainen was tot mijn blessure. Daardoor stond ik zes maanden aan de kant," zei de 28-jarige na de overwinning van de Rouches. "Toen ik in maart terugkwam, had ik een week getraind en toen was er de lockdown. Ik ben wel drie maanden bezig gebleven. Ik heb elke dag wat gelopen en op dit moment voel ik me goed. Ik pak het ritme terug op en door wat wedstrijden te spelen zal ik er snel weer staan," legde de verdediger uit.

De centrale verdediger stond in de tweede helft tegen Kortrijk naast Christian Luyindama's jongere broer John Nekadio. Hij heeft nog niet veel wedstrijden gespeeld, dus ik moet hem en de anderen begeleiden. Het is een rol die ik wel leuk vind, ik wou dat iemand mij ook in het begin van mijn carrière geholpen had. Mijn rol is om ze te sturen en te motiveren," zei de voormalige Crotone en Gent-speler.