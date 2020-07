Aantal Belgische trainers op laag pitje: van 15 op 16 in 2010 naar 6 op 16 in 2020

Het is ooit anders geweest. In de Belgische hoogste klasse zullen straks vijf of zes Belgische trainers aan het seizoen 2020/21 beginnen. In 2010 waren er dat nog vijftien.

Net als Antwerp, KV Oostende, STVV en Standard heeft ook Cercle Brugge tussen de twee seizoenen in voor een buitenlandse trainer gekozen. Dat zorgt ervoor dat bij het begin van het volgende seizoen bijna tweederde van de trainers in 1A een buitenlander is. Adrie Koster als enige buitenlander De verdeling van 2/3 Belgische en 1/3 buitenlandse coaches is nu omgekeerd, constateert Het Nieuwsblad. De krant ging er de vorige seizoenen op na en zag dat er in 2010 nog 15 Belgische trainers aan het seizoen in de Jupiler Pro League begonnen. Toenmalig Club Brugge-trainer Adrie Koster was de enige buitenlander. Als Beerschot straks naar een 1A met 16 ploegen promoveert zullen er maar 5 Belgische trainers aan het seizoen beginnen: Wouter Vrancken, Philippe Clement, Yves Vanderhaeghe, Franky Vercauteren en Francky Dury. Als het OH Leuven van Marc Brys promoveert worden het zes Belgen.