Extra week heeft niets opgeleverd: Joseph Akpala moet alsnog weg bij KV Oostende

Joseph Akpala heeft mogelijk zijn laatste match op het hoogste niveau in België al gespeeld. De Nigeriaan kreeg nog de kans om zich te bewijzen voor de nieuwe coach van KVO, maar dat is onvoldoende gelukt. Akpala krijgt geen nieuwe contractverlenging.

Onlangs tekende Akpala wel nog een nieuw contract in Oostende en wel voor een termijn van één week. Trainer Alexander Blessin wou de aanvaller gerust nog eens aan het werk zien in de oefenwedstrijd tegen Varsenare. Oostende won met 0-7 en Akpala maakte één van de doelpunten.

'Uitstekende mentaliteit'

Dat was dus toch niet genoeg om zijn huidige club te overtuigen verder met hem in zee te gaan. "We bedanken 'Joske' voor zijn tomeloze inzet en uitstekende mentaliteit en wensen hem veel succes toe in het verdere verloop van zijn carrière", klinkt het op de clubsite van KVO.

De 33-jarige Akpala kende twee passages bij Oostende, nadat hij eerder in ons land ook al speelde voor Sporting Charleroi en Club Brugge.