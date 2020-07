KV Mechelen denkt aan back up voor De Camargo en wil met Genk onderhandelen

KV Mechelen wil er nog een extra spits bij. Malinwa speurt daarvoor rond op de Belgische markt, want ze willen een onmiddellijk inzetbare pion om Igor De Camargo te kunnen vervangen als er iets met de 37-jarige aanvaller gebeurt.

Bij de Braziliaanse Belg beginnen de jaartjes toch ook al door te tellen. Fysiek is De Camargo nog altijd bij de betere, maar KVM wil geen risico nemen. Vorig seizoen huurden ze Dante Vanzeir van Genk, maar Wouter Vrancken moest heel zijn spelsysteem omwerpen als hij met Togui of Vanzeir in de spits wou spelen.

Daarom zoekt KVM op aanraden van zijn coach nu een extra targetman. Daarbij zijn ze weer uitgekomen bij Genk. Daar loopt met Zinho Gano een overbodige aanvaller rond. De 26-jarige Gano werd vorig seizoen verhuurd aan Antwerp, maar daar besloten ze zijn optie niet te lichten.

In de Luminus Arena gaat hij echter geen nieuwe kans krijgen, zeker nu ze met Cyriel Dessers een nieuwe aanvaller hebben aangetrokken. Hij mag dus vertrekken en wordt waarschijnlijk weer verhuurd aangezien hij nog een contract voor twee seizoenen heeft.

KV Mechelen wil in de huidige situatie echter een goede deal bekomen. Gano voldoet aan het profiel. De boomlange spits kan als targetman fungeren en het middenveld laten infiltreren.