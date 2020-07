Westerlo tevreden: "Kans groter om uit 1B weg te geraken"

Bij Westerlo zijn ze niet ontevreden na de Algemene Vergadering van vandaag. Door de invoering van de barragematchen komt er een kans op een tweede stijger uit 1B. Daarbij waren ze niet gewonnen voor het voorstel tot verandering van competitieformat.

Dat Westerlo tegen de formatverandering stemde, willen ze niet bevestigen, maar... “Wij wilden een gewijzigde format graag steunen, maar op een aantal punten waren wij vooraf niet akkoord. Zo zijn wij nooit betrokken bij de onderhandelingen en is er na onze brief naar alle clubs geen moment rekening gehouden met ons standpunt", aldus bestuurder Wim Van Hove bij Het Nieuwsblad.

Maar die barragematchen zijn wel interessant. Sowieso blijft er met OHL of Beerschot één sterke ploeg in 1B en dus wordt de kans iets groter om er weg te geraken. "Voor ons is dat een belangrijke verandering, zo is er toch een extra kans om te promoveren."