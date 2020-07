Bayat doet opvallende uitspraak: "Winnen tegen Club zonder publiek of verliezen met publiek? Ik verkies dan verliezen"

Charleroi opent de competitie tegen Club Brugge. Een wedstrijd zonder publiek in Jan Breydel, dat scheelt toch al een slok op een borrel. Maar Mehdi Bayat beweert dat hij het liever anders zou zien.

De openingsspeeldag met een verplaatsing naar de landskampioen openen... Charleroi krijgt dus de eer. "Een heel mooie match. Het zal natuurlijk een heel andere context zijn zonder publiek", beseft ook Bayat.

"Als je me zou vragen of ik liever zou winnen zonder publiek of verliezen met publiek kies ik voor verliezen met publiek. Want dat zou betekenen dat we COVID verslagen hebben."