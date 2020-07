Nieuwe aanvangsuren zorgen voor kritiek, ook bij Belgian Supporters: "Dinsdag werd duidelijk dat de Pro League helemaal niet om supporters maalt"

De aanvangsuren van de Jupiler Pro League voor volgend seizoen zijn bekend. Eddy Janssis, voorzitter van overkoepelende supportersorganisatie 'Belgian Supporters', vindt dat er veel te weinig rekening wordt gehouden met de supporter.

Je hoort het van spelers, coaches en haast elke voetbalfanaat: “voetballen achter gesloten deuren is toch niet hetzelfde”. Zonder fans is het voetbal dus een heel ander gegeven. Toch wordt er met de fan te weinig rekening gehouden, vindt Eddy Janssis. Enkele maanden geleden hield Belgian Supporters een enquête over de geprefereerde aanvangsuren van de fans en Janssis is met die resultaten naar Eleven Sports gestapt.

“Maar daaruit is toch gebleken dat wij niet de belangrijkste belangengroep zijn binnen het Belgisch voetbal. Voetbal is business geworden en de rechtenhouder wordt belangrijker geacht dan de supporters”, legt Janssis uit.

Maandagavondvoetbal

In de enquête (met ongeveer 6.000 deelnemers) kwam naar boven dat vrijdag- en zaterdagavond de geprefereerde aanvangsuren waren. Op zondag waren de aanvangsuren 14u, 16u en 18u populair. In totaal zullen er volgend seizoen drie wedstrijden op vrijdagavond (20u45) en zaterdagavond (18u30 en 20u45) plaatsvinden.

Minder dan de helft van de wedstrijden in 1A wordt dus op het geprefereerde aanvangsuur afgewerkt. Voorts vallen ook de matchen van zaterdagnamiddag (16u15), zondagmiddag (13u30) en zondagavond (20u45) op een niet zo populair tijdstip bij de fans die graag naar het stadion gaan. (in onderstaande video vindt u alle resultaten van die enquête)

De belangengroep voor de supporters was ook absoluut tegen maandagavondvoetbal en dat komt er ook niet. “Voorlopig, want als de nood het hoogst is vrees ik dat voetbal op maandag weleens snel naar voren geschoven kan worden als oplossing. Bijvoorbeeld als er donderdag een paar ploegen Europees moeten spelen.”

In een vorig interview op onze website drukte Janssis ook de wil uit om de supporters met een zetel te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de Pro League. “Als supporters moeten we de 17e of de 25e ploeg zijn in het profvoetbal. Maar deze uren bewijzen dat er toch gedaan wordt wat wij absoluut niet willen”, besluit Janssis.

Ondertussen heeft Belgian Supporters een perstekst gedeeld over de aanvangsuren. Die leest u hieronder:

Voetbalsupporters zijn verbijsterd over aftraptijden

De nieuwe regeling over aftraptijden slaan elke voetbalsupporter met verstomming. De voorbije maanden hield Belgian Supporters een massale bevraging onder supporters van alle Belgische voetbalploegen uit alle reeksen. De resultaten werden met Pro League en Eleven Sports gedeeld in een gezamenlijk overleg op 08/04/2020. Eén van de grootste pijnpunten bij supporters waren de aftraptijden. Supporters combineren hun passie voor voetbal immers ook met werkuren, hun gezinsleden en veel supporters beoefenen ook zelf sport. Een verplaatsing organiseren kost veel geld en moeite aan elke supportersclub. Wanneer wedstrijden nu op de meest bizarre momenten gespeeld worden, dreigt het faillissement voor veel supportersclubs.

“Voetbal draait niet enkel om supporters” kreeg Belgian Supporters in het verleden wel eens te horen. Gisteren werd duidelijk dat de Pro League helemaal niet om supporters maalt.

‘De Pro League maakt duidelijk dat zij helemaal niet om supporters maalt’

Zowel in het betaald, maar zeker ook in het niet betaald voetbal, dreigt deze regeling het volledige supportersleven naar de televisie te verbannen. Dit tast niet enkel het hart van ons voetbal aan, maar het zet ook de financiële levensvatbaarheid van voetbalclubs uit het niet betaald voetbal zwaar onder druk.

Schijnbaar wil men het Belgische voetbal competitief houden, maar dit zal alvast niet lukken wanneer men supporters uit het stadion weert.

De Belgische voetbalsupporters zijn verbouwereerd over deze regeling. Voetbalclubs, de Pro League én hun sponsors steken hiermee een middenvinger op naar hun belangrijkste stakeholder.

Daarom vraagt Belgian Supporters dat alle clubs en supporters een gelijkwaardige verdeling krijgen van de speeldagen ( vrijdag, zondag ) én van de tijdstippen van de wedstrijden . Op de minder gunstige speelmomenten moet men rekening houden met de tijd en de afstand om naar de wedstrijden te gaan ( voorbeeld zondag 20.45 wedstrijd waar de onderlinge afstand klein is tussen de verschillende clubs ).

Bovenal willen wij dit verankerd zien in een akkoord én willen we bij de uitwerking hiervan structureel betrokken worden.