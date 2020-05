Voorzitter supportersvereniging stelt voor : "Wij moeten ook vertegenwoordigd worden in Algemene Vergadering"

Afgelopen maandag werd de Algemene Vergadering van de Pro League al voor de vierde keer uitgesteld. In die vergadering moeten de clubs bespreken onder andere bespreken of de competitie al dan niet stopgezet zal worden.

Op 2 april kwam de adviesraad van de Pro League met zijn betoog: de Belgische competitie zou als eerst in Europa een punt zetten achter de competitie. Iets dat eerst kwaad bloed zette bij de UEFA, maar ondertussen zijn ze in Frankrijk en Nederland al officieel overgegaan tot de stopzetting van de competitie en in België nog altijd niet.

In afwachting van standpunt regering

De leiders van de Belgische profclubs hebben enkele redenen waarom ze er zo lang over doen voor ze een beslissing nemen. Vooral de tv-rechten zijn belangrijk want Telenet dreigt om een deel van het tv-geld terug te vragen van de clubs als de competitie wordt stilgezet. Als de regering zegt dat het niet mag, kan de Pro League zeggen dat het overmacht is en moeten ze het bedrag waarschijnlijk niet meer terugbetalen.

Komende woensdag neemt de Nationale Veiligheidsraad - eindelijk - een standpunt in over het al dan niet hervatten van het kampioenschap. Ondertussen heeft de Pro League de Algemene Vergadering uitgesteld naar 15 mei.

80% van ondervraagde supporters zijn tegen herneming competitie

In die context heeft de supportersgroep Belgian Supporters een enquëte gelanceerd die ingevuld werd door 1495 personen. De cijfers spreken voor zich: 79,2% van de supporters vindt dat er een punt moet gezet worden achter dit seizoen.

Eddy Janssis, voorzitter van Belgian Supporters legt uit: "Ons doel is om aan de Pro League te tonen wat de supporters denken, hen helpen om beslissingen te nemen. Wij stellen hen onze resultaten voor.

Eddy Janssis, le Président de l’association des supporters belges, nous explique : « Notre objectif est de montrer à la Pro League ce que pensent les supporters, pour l’aider à prendre les meilleures décisions, en prenant en compte tous les facteurs. Nous leur avons présenté nos résultats. Ik praat bijvoorbeeld veel met Pierre François.

Oordeel van de supporter: wordt gehoord maar niet naar geluisterd?

Janssis, zelf ook supporter, is blij om de spreekbuis te kunnen zijn van diegenen die de stadions wedstrijd na wedstrijd levendig houden. "Onze koepel vertegenwoordigt ongeveer 90% van de fanclubs van België, van Eerste Klasse tot Vierde Provinciale. We bespreken de problemen met de Pro League, de voetbalbond en bevoegde ministers. We informeren de supporters ook over nieuwe regelgevingen. We willen de supporters vertegenwoordigen."

Desalniettemin lijkt er niet altijd rekening te worden gehouden met de supporters. "Met onze onderzoeken weten de bevoegde instanties wat de supporters willen, maar we kunnen niet meer doen dan dat. Ze beslissen wat ze willen. We kunnen praten, maar niets opleggen."

Daarom komt Eddy Janssis met een idee: "Het zou interessant zijn om een verantwoordelijke van supporters bij de Algemene Vergadering te hebben. Het competitieformat, de veiligheid, het vervolg van de competitie... de mening van de supporter lijkt me daarin ook belangrijk.

Het werk van Belgian Supporters, zoalshun dialoog met de bevoegde instanties, heeft zijn vruchen al afgeworpen volgens Janssis. Zo herinnert hij zich dat de prijs van een ticket niet meer dan 20 euro mag zijn (25 voor zitplaatsen) dankzij inmenging van hen.