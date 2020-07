Het BAS liet zich gelden na alle denigrerende uitspraken, verdeeldheid binnen K11, maar nu ook bij G5(of 7)

Er heerste gisteren een euforiestemming op de voorstelling van de kalender voor komend seizoen. "Eindelijk gaat het weer gewoon over voetbal", klonk het. Tot die euforie een aantal uur later omsloeg in blinde paniek. Het BAS werd gruwelijk onderschat.

Was het BAS in zijn wiek geschoten door alle commentaren na de beslissing van de BMA? Het zal zeker meegespeeld hebben. Veel clubleiders lieten zich 'on the record' ontvallen dat het BAS de beslissing van de BMA wel zou volgen en dat er weinig kans was dat ze nog een pad in hun mand gingen laten vallen.

Afrekening?

Na alle commotie bij de toekenning van de licentie van Moeskroen voelde het BAS zich zonder twijfel in 'zijn gat gebeten'. Slechts één bestuurder van een betrokken club stuurde ons dinsdag al: "Ik denk dat er veel te licht over het BAS gegaan wordt". Eigenlijk was iedereen al verwonderd dat de BMA Waasland-Beveren niet volgde in zijn redenering.

Woensdagavond dropte het BAS dan zijn bom. Toevallig net nadat alles op de kalendervoorstelling in kannen en kruiken leek? We denken van niet. Het BAS liet voelen dat ze onafhankelijk zijn, dat er rekening met hen moet gehouden worden en dat ze een olifantengeheugen hebben. Toch redelijk boosaardig die timing, maar dat heeft de Pro League aan zichzelf te danken.

Er was voorgesteld om de Algemene Vergadering pas na de uitspraak van het BAS te houden, maar de leiding veegde dat voorstel resoluut van tafel. Zo weinig rekening werd er mee gehouden. Niet slim om een machtig orgaan zo te reduceren tot een 'fait divers'. De boemerang kwam dan ook terug.

K11 verdeeld, maar G5 nu ook

En nu? Om 14u30 wordt er een spoedvergadering georganiseerd door de Pro League, maar de verdeeldheid is groot. Een goed voorbeeld daarvan is de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur. De K11 had eindelijk de kans om meer invloed te krijgen, maar liet het na zijn eigen vertegenwoordigers een meerderheid te bezorgen.

Mehdi Bayat - zwaar onder vuur - werd wel herverkozen en kon het naar verluidt zelf niet geloven: "Hebben jullie wel goed geteld?" Als de K11 en B8 een front zouden vormen zouden ze er een competitieformule met 18 wel kunnen doorduwen. Maar die eenheid is ver te zoeken. Maar de vraag is of de G5, samen met Charleroi en Antwerp, wel nog genoeg aanhang zullen hebben.

Gezien de malaise waar ze nu inzitten is er ook nog weinig vertrouwen in de leiding van Peter Croonen en Pierre François, die net niet de champagne bovenhaalden na de uitspraak van de BMA. Het is heel twijfelachtig of straks de G5 nog een eenheid gaat vormen. Er wordt gekeken naar mannen als Vincent Mannaert en Karel Van Eetvelt om oplossingen aan te reiken. Krijgen zij de trein dan wel weer op de rails?