Nu wil ook Westerlo een rechtszaak aanspannen: "We hebben altijd gezegd dat we zouden procederen"

Nu het BAS geoordeeld heeft dat Waasland-Beveren niet mag degraderen ruiken ook andere ploegen hun kans. De advocaat van Waasland-Beveren zag als enige redelijke uitkomst een competitie met 18 ploegen, waaronder Beerschot, OH Leuven en zichzelf. Maar dat is buiten Westerlo gerekend.

Het verdict in de ene rechtszaak is nog maar uitgesproken of er hangt alweer een nieuwe rechtszaak in de lucht. Waasland-Beveren is er alvast van overtuigd dat ze niet meer kan degraderen nadat het BAS besliste om die beslissing nietig te verklaren.

Als oplossing opteerde de advocaat van Waasland-Beveren in een interview met onze redactie gisteren nog voor een competitieformat met 18 clubs. Maar Westerlo bracht de Pro League dinsdag, nog voor de aanvang van de vergadering waarin gestemd zou worden over het competitieformat, via brief al op de hoogte dat ze zullen procederen als Beerschot en OH Leuven promoveren.



"Alle scenario's liggen opnieuw open, maar wat er ook beslist wordt: er komen nieuwe procedures", reageert Wim Van Hove, directeur van de Kemphanen, bij Sporza.



OH Leuven en Beerschot zouden op 2 augustus de return van de promotiefinale spelen. Mocht die toch niet kunnen doorgaan dan kon Westerlo als leider na de reguliere competitie profiteren en naar 1A promoveren.

"Westerlo telde meer punten dan OH Leuven en Beerschot, dus zouden wij moeten de stijger zijn."

Het puntensaldo van de Kempenaars was hoger dan dat van OH Leuven en Beerschot. Dus vinden ze dat de promotie van de twee concurrenten tegen het reglement indruist.

"Men had de competitie kunnen stopzetten maar onder druk van OH Leuven en Beerschot is dat niet gebeurd. Een nietigverklaring kwam er ook niet. Als Club Brugge dan uitgeroepen wordt tot kampioen, dan moet er bijgevolg ook een daler en een stijger zijn. In dat geval dus Westerlo.

Maar in de plaats werd er zomaar iets beslist. Bij enkele oplossingen zoals een nietigverklaring hadden wij ook geen baat bij en bleven wij in 1B. Maar om dan nu over te gaan tot een competitie met 18 clubs zonder Westerlo? Dat kunnen wij niet aanvaarden", legt de directeur uit.

Ook Cercle-voorzitter Vincent Goemaere reageert bij Het Laatste Nieuws:

Ons eerste voorstel was een competitie met 20 clubs, inclusief Westerlo en Union. In 1B zouden er dan nog zes ploegen overblijven en die zouden aangevuld worden met belofteploegen zoals in Nederland nu het geval is.

Hoewel woensdag zijn plan om met 18 verder te gaan nog werd weggestemd, is hij van mening dat een format met 20 clubs nu de enige overgebleven oplossing is:

"Gaan we niet naar 20 ploegen dan dreigen we bedolven te worden onder procedures."

"Ik stond altijd al achter het idee van 20 ploegen maar liet mij ompraten tot een voorstel van 18 ploegen. Nu is ook dat niet meer mogelijk." - Vincent Goemaere

"We moeten dringend rationele beslissingen nemen, als we willen vermijden dat onze competitie straks tot oktober of november plat ligt door rechtszaken," aldus Van Hove.

De directeur geeft nog mee dat hij openstaat voor het idee van een competitie in 1B met belofteteams, maar dat hij twijfelt bij de timing. "Beloften toevoegen is op zich een goed idee, maar het moet op een rationele manier gebeuren. Zonder voorbereiding enkele teams erin gooien, dat kan niet de bedoeling zijn."

Wordt absoluut nog vervolgd....