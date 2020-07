Ook bij de aartsrivaal kijken ze vol bewondering naar Kevin De Bruyne: "Ik voel me gezegend om hem bezig te zien"

Kevin De Bruyne krijgt na zijn topseizoen lof vanuit alle hoeken. De Rode Duivel speelt al het hele seizoen zo goed dat zelfs vanuit die andere kant van Manchester de lofzang niet ophoudt.

De Bruyne is dan ook dé topfavoriet om verkozen te worden tot beste speler uit de Premier League. Al moet De Bruyne wel zien af te rekenen met stevige concurrentie vanuit Liverpool.

In het andere gedeelte steken ze hun lof voor De Bruyne alvast niet meer onder stoelen of banken. "Ik voel me gezegend om hem aan het werk te zien", geeft Gary Neville aan. "Hij is zo'n mooie speler. Jammer dat hij in het blauw speelt, ik had hem liever in het rood gezien. Maar ik kan niet anders dan hem bewonderen en zeggen wat voor goede speler hij is", waren de mooie woorden van de Manchester United-legende.

Ook die andere ex-Mancunian Michael Owen geniet van het spel van De Bruyne. "Als ik terug zou mogen voetballen, dan zou ik alleen voor hem al voor Manchester City willen spelen. Gewoon vanwege de passes die hij uitdeelt. Je hoeft zelfs geen goede speler te zijn om 10 doelpunten te maken met De Bruyne in je team."