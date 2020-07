"Als ik Croonen hoor vertellen dat ze 5 miljoen investeren in amateurvoetbal... Ik heb ze in de kassa niet gevonden"

Peter Croonen is nog altijd voorzitter van de Pro League, maar is niet vrij van kritiek. Zijn positie stond al even ter discussie en nu heeft hij zich de woede van de amateurclubs op de hals gehaald. Het amateurvoetbal wil meer respect van het profvoetbal krijgen.

Bij de amateurs zijn ze nog altijd ziedend over de nieuwe timeslots die gecreëerd zijn voor profmatchen. "Ik denk dat het profvoetbal voor een stuk leeft van amateurvoetbal", zegt Steven Van Geeteruyen, woordvoerder van het amateurvoetbal aan VRT NWS. "Amateurspelers kijken op naar het profvoetbal. We vragen dan wel meer respect terug, nu is er totale verwaarlozing".

Een hervorming van Voetbal Vlaanderen moet ervoor zorgen dat amateurclubs meer slagkracht krijgen in het voetballandschap. Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, is niet opgezet met een recente uitspraak van Peter Croonen. "Als we Peter Croonen horen vertellen dat ze vijf miljoen investeren in het amateurvoetbal... Ik ben in de kassa gaan kijken en ik heb ze niet gevonden."

Gratuite uitspraak

Van Craen wil dat dan ook niet zomaar laten passeren. "Als men gratuit zoiets beweert, denk ik dat het tijd is dat we onze stem laten horen."