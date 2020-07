Transferhonger bij Eupen is nog niet gestild: Panda's kloppen aan bij Westerlo voor absolute sterkhouder

Eupen ging al flink tekeer op de transfermarkt. De Panda's zijn vastbesloten om ook komend seizoen niet in degradatiezorgen te verzeilen. Slim gezien, nu er (waarschijnlijk) een mogelijke extra daler komt in 1A.

Het moet gezegd worden, de namen die de Oostkantonners al wisten binnen te halen mogen er echt wel wezen.: Amara Baby, Knowledge Musona, Senna Miangue en Stef Peeters. Daar wil Eupen graag nog een mooie aan bijvoegen.

Volgens Het Laatste Nieuws deden ze namelijk een bod op Christian Brüls. De 31-jarige spelmaker van Westerlo droeg in het verleden al tweemaal het shirt van Eupen.

Ze zullen hem in Westerlo in ieder geval niet graag zien vertrekken uit 't Kuipje. De Venetiaans blonde aanvallende middenvelder was er vorig seizoen goed voor tien goals en vier assists.