Geen nieuwe besmettingen: Genk kan weer oefenen

Loopt straks de hele voorbereiding van KRC Genk in de soep? De Limburgers hebben niemand gevonden om dit weekend tegen te sparren en dreigden ook hun midweekmatch te verliezen als er nog positieve gevallen zouden opduiken. De tests kwamen echter negatief terug.

Paul Onuachu zit na zijn positieve test in quarantaine, maar het was afwachten of hij nog andere spelers besmet heeft. Genk kreeg vandaag de resultaten van de tests van de rest van de spelers en die waren allemaal negatief.

Woensdag speelt Genk normaal gezien tegen Union. Die wedstrijd kan nu wel doorgaan aangezien er geen nieuwe besmettingen zijn opgedoken.