Anderlecht legt uit waarom ze oefenmatchen niet livestreamen: "We zijn in volle transferperiode en willen zelf onze conclusies kunnen trekken"

Anderlecht heeft tot nu de communicatie tot een minimum beperkt. Ook rond de oefenwedstrijden was het niet echt open. Terwijl Club Brugge 220.000 fans naar zijn livestreams kon lokken, deed Anderlecht het tegen STVV met een paar updates op sociale media. "Een bewuste keuze", luidt het.

“De beslissing is door de technische staf van de club genomen om zo in alle rust het seizoen te kunnen voorbereiden. We zijn in volle transferperiode en willen zelf onze conclusies kunnen trekken. We maken ons geen zorgen om de commotie die errond ontstaan is", aldus woordvoerder David Steegen in De Zondag.

Al zullen de volgende wedstrijden wel gestreamd worden. "Ook de pers mag dan aanwezig zijn. Dit was niet vooraf gepland, maar we bekijken onze aanpak wedstrijd per wedstrijd."

Blijft de vraag of de inkomsten die een livestream kon opbrengen niet welkom waren geweest. “Elke club doet wat hij wil. We worden sowieso ongelofelijk veel bekeken op sociale media, dus dit zal het verschil niet maken”, aldus Steegen.