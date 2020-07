Vragen bij aantal Europese tickets BeNeLiga: "Zeven? Dan hebben PSV en Feyenoord een serieus probleem"

In Nederland zijn ze ook aan het onderzoeken of een BeNeLiga kan en zal werken. Al zijn er wel bedenkingen, want het aantal Europese tickets zou daardoor verminderen. Nu hebben Nederland en België samen er nog tien, terwijl dat er in een BeNeLiga slechts zeven zouden zijn.

"Er is mij verteld dat ze bij de nieuwe opzet uitgaan van maximaal zeven Europese tickets. Ik vraag me al sterk af of de UEFA daarmee akkoord gaat', vertelt Pieter Nieuwenhuis van het adviesbureau Hypercube aan VI. "Maar stel, het is zeven. Grote clubs als Ajax en Club Brugge pakken er altijd eentje en dan gaan er nog twee naar de bekerwinnaars. Dan hou je drie tickets over voor de andere clubs, anderhalf per land."

"Clubs als PSV en Feyenoord hebben dan een serieus probleem, FC Utrecht of Vitesse haalt zelden tot nooit nog Europees voetbal. Beter is dat je op zoek gaat naar een UEFA-proof model. De UEFA is namelijk niet tegen zogeheten cross-border-competities. Ze hebben alleen wel bepaalde eisen."