'Club Brugge geeft zich niet gewonnen en biedt ook 8,5 miljoen voor aanvaller'

Lukt het Club Brugge dan toch om Adolfo Gaich binnen te halen? De 21-jarige Argentijnse spits leek op weg naar CSKA Moskou, maar Club Brugge zou het bod van 8,5 miljoen euro van de Russen geëvenaard hebben.

De transferdans tussen Adolfo Gaich en Club Brugge is al even aan de gang, maar leek ten einde. In de winter wou de Argentijnse club San Lorenzo meer dan 15 miljoen euro hebben voor hun goudhaantje, maar Club ging 'maar' tot 15. Door de coronacrisis is de waarde van de Argentijn dus drastisch gedaald.

Toch leek Club Brugge Gaich te laten gaan en niet meer mee te willen bieden met CSKA. Maar het Argentijnse TYC Sports meent te weten dat Club ondertussen ook 8,5 miljoen euro geboden heeft. Al wil San Lorenzo nog wel 20% van de doorverkoopsom als Club Brugge/CSKA Gaich later verkoopt.

In het voorbije seizoen trof Gaich 5x raak inn 12 duels. Hij debuteerde in september als international bij Argentinië tegen Mexico.