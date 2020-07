Virton reageert op spelers die contract verbreken (nadat ze al maanden geen uitzicht meer hebben): "Reeds juridische stappen ondernomen"

Bij Virton hebben de spelers al verschillende keren aan de alarmbel getrokken. Ze worden volgens hen gegijzeld door de club. Na het perscommuniqué van zondagavond zal de sfeer er bij de Luxemburgse club niet beter op geworden zijn.

Virton zal een schadevergoeding eisen van spelers die eenzijdig hun contract met de club verbreken. “Sommige van onze spelers hebben de vrijheid genomen om de contractuele relatie tussen hen en de club eenzijdig te verbreken”, aldus Virton.

“Als gevolg daarvan worden zij aansprakelijk voor een ontslagvergoeding zoals voorzien in de wet van 1978 op de arbeidsovereenkomst voor betaalde sporters (in principe het totaal verschuldigde loon), evenals een specifieke vergoeding voor de extra veroorzaakte schade aan de club. De juridische stappen om deze spelers tot betaling te dwingen, zijn al genomen.”

Bij Virton is er geen oefenprogramma en geen uitzicht op hervatting van de trainingen. De club kreeg geen licentie en wil die nog voor het BAS behalen, maar ondertussen liggen de spelers al vijf maanden stil.

De club wil wel spelers laten vertrekken mits een transfer. “We staan open voor onderhandelingen over elke transfer, op voorwaarde dat dit gebeurt in overeenstemming met de economische realiteit, de reglementen en de wet. Bij gebrek aan dergelijk respect zullen we onze rechten voor de rechtbank doen gelden.”