Voetballen op 8 augustus? "Het valt af te wachten welke rechtsmiddelen Waasland-Beveren zal inzetten"

Durft u er uw hand voor in het vuur steken dat we op 8 augustus voetballen? Wij alvast niet. Ook Pro League-voorzitter Peter Croonen kan daar niet zonder enige twijfel op antwoorden na de beslissing van de Raad van Bestuur om straks weer te stemmen voor degradatie van Waasland-Beveren.

"Het zal ervan afhangen welke rechtsmiddelen Waasland-Beveren inzet", aldus Croonen gisteren bij VTM Nieuws. Naar wat we horen gaan ze op de Freethiel nog steeds alle registers opentrekken aangezien de Pro League de beslissing van het BAS wil negeren, of tenminste omzeilen.

"Wij gaan ervan uit dat de start op 8 augustus nog altijd kan en zal doorgaan", zegt Croonen. "Vrees is nooit een goeie basis om een andere beslissing te nemen. Ik betreur dat Waasland-Beveren niet is ingegaan op de uitnodiging om nu vrijdag al een beslissing te nemen, maar dat is hun goed recht."

Op 31 juli zal er nu gestemd worden over het lot van de Waaslanders en het te volgen competitieformat. Maar aan hoeveel stemmen moeten ze dan geraken? "Ik hoop dat het draagvlak zo groot mogelijk zal zijn. Wij moeten aan het BAS nu een betere motivatie geven van onze beslissing. En een motivatie is iets waar in principe een gewone meerderheid voor volstaat. Als het om een bondswetwijziging zou gaan, zou er tweederde nodig zijn."