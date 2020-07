Wat met Moeskroen? Al twee wedstrijden afgelast wegens te weinig spelers

De toekomst van Moeskroen oogt voorlopig nog zeer onzeker. De club wordt normaal gezien overgenomen door Lille, maar het gerechtelijke onderzoek dat nog loopt door een klacht van KV Mechelen heeft ervoor gezorgd dat ze bij Moeskroen voorlopig nog niet verder kunnen.

Dinsdagavond had Moeskroen moeten oefenen tegen het Franse Stade Reims van onder andere Thomas Foket. Vorig weekend moesten ze het opnemen tegen AA Gent. Maar beide partijen zijn niet doorgegaan omdat Moeskroen niet aan genoeg spelers komt.

"De extrasportieve situatie heeft de sportieve ingehaald", reageert de Waalse analist Alexandre Teklak bij Het Nieuwsblad. "Bij Lille willen ze niet dat er nog lijken uit de kast vallen eens alles ondertekend is. In Frankrijk is zo'n overname trouwens nog strenger, strenger dan onze licentiecommissie.

13 vertrokken, 13 blijven

Onderussen hebben 13 spelers de club verlaten en hebben ze er nog 13 over. Bij die 13 blijvers is maar één verdediger: Alessandro Ciranni.

Voorlopig is er ook geen trainer en CEO bij Moeskroen. De club blijft voorlopig dus ronddolen zonder vooruitgang te boeken. Al denkt Teklak wel dat er snel verandering kan komen eens de overname rond is. "Enkele jongeren uit het Centre de formation kunnen op 20 minuten in Moeskroen staan vanuit Lille.