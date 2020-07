Veiligheidsraad stelt versoepelingen uit: Met hoeveel gaan we binnenkort naar het stadion?

Met hoeveel supporters mogen we vanaf 1 augustus in het stadion zitten? Dat was de hamvraag na de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad op woensdag 15 juli. Maar een beslissing is er niet gekomen.

Omdat de grafiek van het coronavirus de laatste dagen niet gunstig aan het evolueren is, heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om deze week nog geen versoepelingen voor te stellen. Als ze dat gaan doen, zal dat besproken worden op de vergadering van donderdag 23 juli.

Normaal gezien zou op 1 augustus een nieuwe fase van het exitplan ingaan. Bijkomende versoepeling is dat er 400 tot 800 mensen aanwezig mogen zijn in de stadions én dat er uitzonderingen mogelijk zijn in overleg met de lokale overheden.

Maar: "De epidemie wint aan kracht, dat is niet goed", zei premier Wilmès op de persconferentie volgend op de vergadering. "Er is volgende week opnieuw een vergadering om in te schatten of we voortgaan met de versoepelingen. Als de evolutie niet goed is, komt er geen nieuwe fase. Indien nodig kunnen er opnieuw strengere maatregelen toegepast worden", klinkt het dreigend.