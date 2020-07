Slecht nieuws voor Racing Genk: "Munoz zal niet op vliegtuig zitten richting Europa"

De kans is zeer klein dat Racing Genk-aanwist Daniel Munoz zondag met het vliegtuig naar Europa zal komen. De verdediger heeft nog geen geldig visum en kan daardoor niet op de speciaal ingeplande chartervlucht met alleen maar sporters stappen.

De transfer van Munoz naar Racing Genk is al anderhalve maand bekend, maar toch lukt het niet om de Colombiaan een geldig visum te geven. "Voor landen buiten de Schengenzone heb je een geldig visum nodig. De ambassaddes in veel landen zijn gesloten vanwege de coronacrisis waardoor er geen visum afgeleverd kunnen worden", zegt een verantwoordelijke van de Dienst Vreemdelingenzaken aan HLN.

De Dienst Vreemdelingenzaken kan formeel laten weten dat Munoz als profvoetballer naar België komt, maar ook dat zal niet helpen volgens hen. "Geen vliegtuigmaatschappij zal hem meenemen zonder fysiek visum. De kans is klein dat hij op dat vliegtuig zal zitten", klinkt het.

"Iedereen zijn werk laten doen'

Bij Genk hekelen ze de situatie, zeker omdat de Limburgers volgende week op trainingskamp vertrekken. Wolf doet dat liever meteen met de aanwinsten erbij, maar zal dus nog even moeten wachten. Algemeen directeur Erik Gerits blijft er echter rustig onder. "Zonder corona was dit al lang opgelost, maar we moeten iedereen rustig zijn werk laten doen."