OFFICIEEL: jong talent van KV Oostende tekent nieuw contract bij de club

Jordy Schelfhout (19), een jonge doelman van KV Oostende, zal ook deel uitmaken van de club in het seizoen 2020-2021. KV Oostende heeft namelijk laten weten dat Schelfhout een nieuw contract heeft getekend. Het gaat om een contract van twee seizoenen. De voorzitter van de club, Gauthier Ganaye, feliciteerde de keeper persoonlijk.

Jordy’s hard work has been rewarded by a pro contract at the club @kvoostende 👏🏻 an example to follow for players from the youth academy💪🏻 🟢🔴🟡 https://t.co/bBQKf6Jz5u