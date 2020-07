Anderlecht vreest het ergste voor Vincent Kompany

Vincent Kompany moest tegen Saint-Etienne het veld geblesseerd verlaten. Grijpend naar de adductoren hinkte hij van het veld. Het zag er niet goed uit.

Achteraf stond Franky Vercauteren de aanwezige pers te woord. De coach van Anderlecht vreest voor het ergste. "Als je zo van het veld gaat, dan is dat niet niets. Het is niet door een tegenstander gebeurt, dus dat is niet veelbelovend", vertelde Franky Vercauteren aan La Dernière Heure.

Een verdict is er nog niet, maar de ongerustheid bij Anderlecht spreekt boekdelen. Kompany zal een tijdje aan de kant staan. "Hij zou wel gewoon geprobeerd hebben om verder te spelen als het niet zo erg was. Het is nog te vroeg om de ernst van de blessure in te schatten, maar ik hoop dat hij niet lang out is. Voor op de korte termijn is het sowieso wel al een probleem."