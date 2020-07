Nu haalt Gent-voorzitter De Witte wel zwaar uit naar makelaar David én naar Lille: "Achterbaks en opportunistisch"

Het interview van Jonathan David in de Franse sportkrant L'Equipe is niet goed gevallen bij het Gentse bestuur. Zij zien er een zet van zijn makelaar in om hen onder druk te zetten. Daarnaast hekelt voorzitter Ivan De Witte ook de werkwijze van Lille, waar David al onderhandeld zou hebben.

“Het is duidelijk dat dit verhaal David werd ingefluisterd”, zegt De Witte bij Het Nieuwsblad. “Deze woorden liggen niet in zijn natuur, zo kennen we hem niet.” Vooral makelaar Nick Mavromaras moet het ontgelden. “De makelaar probeert op deze manier druk te zetten”, aldus De Witte. “Eigenlijk is dit een opportunistische zet van hem om zo veel mogelijk commissies op te strijken bij zowel onze club als Lille. En die commissies zijn gigantisch.” Maar ook Lille krijgt een sneer. “David heeft hun trainingscomplex al bezocht en er zijn al akkoorden gemaakt. Zonder onze toestemming. Dat is in strijd met de FIFA-reglementering. Ik had van zo’n grote club niet zo’n dergelijke achterbakse houding verwacht.”