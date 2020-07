Club Brugge-fans kunnen bekerfinale bijwonen via drive-in cinema aan Jan Breydel

Tijdens de bekerfinale zal er nog geen publiek toegelaten worden en dus zijn ze bij Club Brugge creatief aan de slag gegaan om hun supporters de wedstrijd op een leuke manier toch te laten bijwonen.

Voor de fans die geïnteresseerd zijn kunnen ze op op 1 augustus de bekerfinale bijwonen via een drive-in cinema aan Jan Breydel. Club Brugge gaat daar het grootste LED-scherm ter wereld plaatsen, zodat fans de wedstrijd vanuit hun auto kunnen volgen. Tickets zijn beschikbaar via de website van Club Brugge. Voor 45 euro kan de wedstrijd met de auto bijgewoond worden.

Het even 'Road to the Double drive-in' start al om 11 u. Dan kunnen de fans de eerste van twee films zien met The Lion King. Om 16 u volgt er nog de vierde film van FC De Kampioenen 'Viva Boma'. Om 20u30 begint dan de bekerfinale.