Ex-OHL-coach Pearson ontslagen bij Watford twee matchen voor het einde van de competitie

Nigel Pearson, die bij OH Leuven nog aan de slag was, is ontslagen als coach van Watford. Nochtans had hij de club nieuw leven ingeblazen na zijn aanstelling, maar de nederlaag tegen West Ham van zaterdag kost hem de kop.

Watford wist na de herneming nog maar twee keer te winnen en staat slechts drie punten boven de degradatiezone. Met nog wedstrijden tegen Arsenal en Manchester City op het programma vreest de club dan ook voor zijn positie in de Premier League. Na het verlies tegen West Ham was het bestuur niet gelukkig en namen ze de beslissing om afscheid te nemen van Pearson.