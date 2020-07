Knappe prestatie van Toby Alderweireld: Rode Duivel heeft zondag een mijlpaal bereikt bij Tottenham

Deze zondag speelde Toby Alderweireld zijn 200ste wedstrijd voor Tottenham Hotspur. Het bracht de de club van de Rode Duivel geluk, want Tottenham haalde het met duidelijke 3-0 cijfers van Leicester City. Daardoor staan ze nu op de zesde plaats.

Alderweireld, die nog tot 2023 onder contract staat bij de club van José Mourinho, kon de voorbije jaren acht doelpunten maken voor Tottenham en hij was ook al goed voor vijf assists.

Proud to have reached 200 official games at @SpursOfficial! What a journey it has been so far and I can't wait to create many more special memories wearing this shirt 🙌 #COYS pic.twitter.com/aQlVBCPVHa