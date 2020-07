Wie moet straks het centrale duo vormen bij afwezigheid van Kompany? Kana lijkt sowieso eerste keuze

Vincent Kompany zit aan zijn 30ste blessure uit zijn carrière. Een zware aderlating voor Anderlecht als hij de competitiestart niet haalt. Maar welk centraal duo is het meest complementair om zijn afwezigheid op te vangen?

Kompany speelde in de oefenmatchen meestal naast Elias Cobbaut, die als linksvoetige verdediger het meest in aanmerking kwam. Maar vorig seizoen was er al veel sprake dat ze Cobbaut wilden verkopen indien er een goed bod kwam. Waar zit dan momenteel de meeste complementariteit?

Antonio Milic, Bubacarr Sanneh, James Lawrence en Josué Sa kunnen we buiten beschouwing laten. Normaal gezien wil Anderlecht hen allemaal definitief kwijt. Blijven over: Marco Kana, Elias Cobbaut, Ognjen Vranjes, Hannes Delcroix (die ook nog weg mag) en Derrick Luckassen.

Vranjes 'meest verdediger'

Gezien de filosofie van Anderlecht is Kana de eerste om straks Kompany te vervangen. Maar aan wie wordt hij dan het best gekoppeld? Luckassen lijkt de meest voor de hand liggende keuze omdat hij de minste risico's neemt en de meeste ervaring heeft. De Nederlander houdt het hoofd ook meestal koel. Ook Cobbaut komt uiteraard in aanmerking, maar hij schuift ook nog eens graag mee in.

Vranjes hoeven we trouwens ook nog niet af te schrijven. Intrinsiek is hij 'het meest verdediger' van alle voorgenoemde namen. Bikkelhard in de duels, maar of hij de beste leermeester is voor Kana valt ook af te wachten.