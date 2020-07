Waasland-Beveren denkt een goede zaak te hebben gedaan met Amerikaanse aanvaller

Waasland-Beveren is via de groene tafel nog volop aan het procederen om in 1A te blijven, en ook op transfervlak staan ze niet stil. Eerder deze week werd de komst van aanvaller Joe Efford bekendgemaakt. "We volgen hem al lang", klinkt het bij de club.

Hoofdscout Daniël Declerck reageert bij Het Nieuwsblad op de transfer van de Amerikaan. Hij laat meteen merken dat ze Efford goed gescout hebben: "Hij heeft eerst sportstudies gedaan en is dan gaan voetballen in Roemenië. Van daar ging het naar Mallorca en dan drie seizoenen bij het Griekse Ergotelis", somt hij de clubgeschiedenis op van de nieuwe aanwinst. "We hadden al lang interesse in hem", gaat Declerck verder. "Vorig seizoen waren de omstandigheden niet ideaal, maar nu was het wel een gunstig moment volgens ons. Hij heeft de capaciteiten om het hier te maken. Gun hem eerst een aanpassingsperiode, maar hij is heel atletisch, snel en technisch", is Declerck overtuigd van zijn aanwinst.