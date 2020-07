Dewaest maakt zich klaar voor nieuw seizoen: "Lange break heeft iedereen deugd gedaan"

Sébastien Dewaest maakt zich klaar voor zijn ondertussen al zesde seizoen bij Racing Genk. De kapitein ziet dat iedereen scherp staat om aan het nieuwe seizoen te beginnen.

Voorlopig loopt de seizoensvoorbereiding van Racing Genk van een leien dakje. Na vlotte overwinningen tegen Union en Excelsior nemen de Limburgers het woensdagnamiddag echter op tegen Utrecht, een ploeg van een iets zwaarder kaliber.

"Dat we twee keer konden winnen is leuk, maar nu komt er een zwaardere fase aan", beseft ook Dewaest bij Het Nieuwsblad. "Het tweeluik Utrecht-AZ zal al een soort waardemeter zijn voor ons. We zullen ons niveau opnieuw moeten opkrikken. Tegen Excelsior zag ik al progressie tegenover onze eerste wedstrijd tegen Union, maar nu moet het nog beter", weet de kapitein.

"Lange break heeft deugd gedaan"

Volgens Dewaest heeft de lange coronabreak ervoor gezorgd dat iedereen opnieuw met volle goesting aan de voorbereiding is begonnen. "Ik merk gewoonweg dat het deugd heeft gedaan. De honger naar de bal is groot en iedereen maakt een frisse indruk. De voorbereiding loopt veel vlotter dan een jaar geleden", besluit hij.